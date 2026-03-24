أوروبا تدعم بهدوء الحملة الأمريكية ضد إيران

اربيل (كوردستان24) - تدعم أوروبا بهدوء الحملة الأمريكية ضد إيران، حتى في الوقت الذي ينتقد فيه الرئيس دونالد ترامب القارة لوقوفها على الحياد.

وتقوم القواعد العسكرية الأمريكية في المملكة المتحدة وألمانيا والبرتغال وإيطاليا وفرنسا واليونان بتزويد القاذفات والطائرات المسيّرة الأمريكية بالوقود وإطلاقها.

ويؤكد هذا التعاون القاري، بحسب خبير لصحيفة وول ستريت جورنال، أن أي خطوة لقطع العلاقات الدفاعية مع أوروبا "ستكون خسارة فادحة للولايات المتحدة"، ولكنه يكشف أيضاً عن اعتماد أوروبا لعقود طويلة على واشنطن: إذ يأمل القادة الأوروبيون الذين سعوا إلى النأي بأنفسهم عن الحرب أن يقنع دعمهم المحدود لإجراءات ترامب ضد طهران الرئيسَ بعدم التخلي عن أوكرانيا، وفقاً لما ذكرته بوليتيكو.

وكتب محلل أوروبي في موقع UnHerd: "إنها حربه حقاً، ومشكلتنا".





المصدر: موقع سیمافور الامریکیة