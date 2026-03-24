منخفض جوي يجتاح إقليم كوردستان.. أمطار رعدية وثلوج مرتقبة خلال الـ48 ساعة القادمة

اربيل (كوردستان24) - أعلنت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، عن تأثر المنطقة بموجة أمطار تبدأ من المناطق الجنوبية والشرقية وتتمدد لتشمل كافة مدن الإقليم، مع توقعات بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتساقط للثلوج في القمم الجبلية.

تفاصيل طقس الثلاثاء (24 آذار 2026):

تشير التوقعات إلى تحول السماء تدريجياً إلى غائمة كلياً، حيث تبدأ زخات المطر قبل الظهر في منطقتي (كركوك وكرميان)، لتتسع رقعة الهطول خلال فترات بعد الظهر والمساء لتشمل جميع مناطق الإقليم.

وأوضح التقرير الفني أن منطقة "كرميان" ستشهد عواصف رعدية أحياناً، مع اشتداد وتيرة الأمطار خلال الليل في الأجزاء الوسطى والشرقية من الإقليم. ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة قليلاً مقارنة بالأيام الماضية، مع رياح هادئة تتراوح سرعتها بين (10-15) كم/ساعة.

توقعات يوم الأربعاء (25 آذار 2026):

تزداد حدة المنخفض الجوي يوم الأربعاء، حيث يسود طقس غائم وماطر طوال اليوم. وحذرت الأنواء الجوية من هطول أمطار غزيرة لفترات قصيرة في حدود (كرميان، كركوك، شرق أربيل، وأجزاء من المناطق الجبلية في دهوك).

ومع حلول المساء، تستمر الأمطار بشكل خفيف إلى متوسط مع ترافقها بالعواصف الرعدية. كما توقعت المديرية انخفاضاً إضافياً في درجات الحرارة بمعدل (2-4) درجات مئوية، مع احتمال تساقط ثلوج خفيفة في المناطق الجبلية الحدودية الشمالية والشمالية الشرقية في وقت متأخر من الليل.

جدول درجات الحرارة العظمى المتوقعة (درجة سيليزية):

المدينة الثلاثاء (24 آذار) الأربعاء (25 آذار)

أربيل 18 16

السليمانية 16 14

دهوك 16 14

كركوك (كرميان) 19 17

حلبجة 16 13

زاخو 16 14

بيرمام 15 13

سوران 15 12

حاجي أومران 8 5

جمجمال 18 16

الرياح: تكون متغيرة الاتجاه يوم الأربعاء وبسرعة متوسطة تتراوح بين (10-20) كم/ساعة.

مدى الرؤية: يتراوح ما بين (6-9) كم حسب كثافة الهطول المطري.