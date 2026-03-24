نيجيرفان بارزاني: الهجوم الإيراني اعتداء عدواني مباشر على سيادة البلاد

اربيل (كوردستان24) -أدان رئيس إقليم كوردستان بشدة الهجوم بالصواريخ الباليستية الإيرانية الذي استهدف قوات البيشمركة، واصفاً إياه بـ "الاعتداء العدواني المباشر على سيادة البلاد".

وفي رسالة أصدرها اليوم الثلاثاء، 24 آذار 2026، أدان نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، بشدة الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف مقرات قوات البيشمركة في حدود منطقة "سوران"، والذي أسفر عن استشهاد ستة من مقاتلي البيشمركة وإصابة 30 آخرين بجروح.

وأعرب نيجيرفان بارزاني في جانب آخر من رسالته عن خالص تعازيه ومواساته لعوائل وذوي الشهداء، قائلاً: "نشاطرهم الأحزان، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وأكد بارزاني أن "إقليم كوردستان كان دائماً عامل أمن واستقرار، ونحن ملتزمون بسياسة عدم الانجرار والابتعاد عن الصراعات، ولا نشكل بأي حال من الأحوال تهديداً لأمن دول الجوار".

ووصف رئيس الإقليم الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني بأنه "اعتداء عدواني مباشر" على سيادة البلاد، مؤكداً أنه "لا يحمل أي مبرر ويتنافى تماماً مع مبادئ حسن الجوار".

ودعا نيجيرفان بارزاني الحكومة الاتحادية العراقية والمجتمع الدولي إلى تكثيف جهودهم لمنع تكرار هذه الاعتداءات، ولحماية سيادة الأراضي العراقية وإقليم كوردستان.

يُذكر أنه في فجر اليوم الثلاثاء، 24 آذار 2026، استهدف هجومان منفصلان بستة صواريخ باليستية إيرانية مقراً للفرقة السابعة مشاة (المنطقة الأولى) وقوة من الفرقة الخامسة مشاة التابعة لقوات البيشمركة في حدود منطقة سوران، مما أدى إلى استشهاد 6 من البيشمركة وإصابة 30 آخرين.