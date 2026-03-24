كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني تطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بوضع حدٍ لهذه الانتهاكات

اربيل (كوردستان24) - أصدرت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان، اليوم الثلاثاء، 24 آذار؟مارس 2026، بياناً بشأن الهجوم الذي استهدف قوات البيشمركة في حدود إدارة سوران، ذكرت فيه: "نندد بأشد العبارات بهذا الهجوم الإرهابي والعدواني الذي شنته إيران اليوم بالصواريخ على مقرات وقواعد قوات بيشمركة كوردستان".

وأشارت الكتلة إلى أن قوات البيشمركة تعاملت وفقاً للقوانين والأنظمة المحلية والدولية وسياسات حفظ السلام في إقليم كوردستان، وكانت دائماً عاملاً وحامياً للأمن والاستقرار، ولم تشكل في أي وقت من الأوقات تهديداً أو خطراً على أي طرف.

نص بيان كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان:

نندد بأشد العبارات بسلسلة الهجمات الإرهابية والعدوانية المستمرة التي تستهدف مواطني ومؤسسات إقليم كوردستان، والتي كان آخرها الاعتداء العدواني فجر اليوم، حيث شنت إيران هجوماً صاروخياً استهدف مقرات وقواعد قوات بيشمركة كوردستان في حدود إدارة سوران المستقلة.

من الجليّ أن قوات بيشمركة كوردستان هي قوة قانونية تمارس مهامها في إطار الدستور والقوانين، وهي قوة التزمت بالقوانين والأنظمة المحلية والدولية وسياسات حفظ السلام لإقليم كوردستان، وكانت دائماً عاملاً وضامناً للأمن والاستقرار، ولم تكن يوماً مصدر تهديد أو خطر على أي طرف، ولا سيما جيران إقليم كوردستان. لذا، فإن استهدافها بهذا الشكل يعد انتهاكاً صارخاً لسيادة أراضي إقليم كوردستان والعراق، ويتنافى مع كافة مبادئ حسن الجوار والقواعد الدولية، خاصة وأن إقليم كوردستان قد انتهج سياسة الحياد في حروب وصراعات المنطقة، وهو دائماً داعٍ للسلام والتعايش وضد كافة أشكال العنف.

ومن هنا، نطالب الحكومة الاتحادية العراقية بتحمل مسؤولياتها الدستورية، وأن يكون لها موقف حاسم عبر القنوات الدبلوماسية والرسمية لحماية سيادة البلاد وأرواح المواطنين والقوات الحامية للأمن والسلم في البلاد. كما نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بممارسة دورهم الفعال لوضع حدٍ لهذه الانتهاكات المتكررة.

لقد كان إقليم كوردستان دوماً عامل استقرار، وإن إرادة وعزيمة شعبنا نحو السلام والأمان هي أقوى من أي اعتداء، ولن تنكسر أو تتراجع جراء هذه الهجمات الغادرة.

نتقدم بأحر التعازي والمواساة العميقة لعوائل البيشمركة المناضلين الستة الذين انضموا اليوم إلى قافلة الخالدين، كما ننحني إجلالاً وإكباراً لجميع شهداء قوات البيشمركة والآسايش والقوى الأمنية الذين ضحوا بأرواحهم في الهجمات الأخيرة، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني

في برلمان كوردستان

24 آذار 2026