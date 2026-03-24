شيخ جعفر: استمرار هذه الهجمات على إقليم كوردستان غير مقبول تحت أي ذريعة

اربيل (كوردستان24) -أدان نائب رئيس إقليم كوردستان، في بيان له، الهجوم الصاروخي الذي استهدف مقر الفرقة السابعة لقوات البيشمركة في منطقة "سبيلك" التابعة لقضاء خليفان ضمن إدارة سوران المستقلة.

اليوم الثلاثاء، 24 آذار/مارس 2026، صرح شيخ جعفر شيخ مصطفى، نائب رئيس إقليم كوردستان، بشأن الهجوم الذي استهدف قوات البيشمركة فجر اليوم قائلاً: "ندين وبأشد العبارات الهجوم الصاروخي الذي استهدف مقر الفرقة السابعة لقوات البيشمركة في منطقة سبيلك التابعة لقضاء خليفان ضمن حدود إدارة سوران المستقلة"، وأضاف: "للأسف، أدى الهجوم إلى استشهاد ستة من أبطال البيشمركة وإصابة عدد آخر من منتسبي هذا المقر".

وأشار نائب رئيس الإقليم إلى أن الأوضاع الصعبة التي يمر بها الإقليم والمنطقة نتيجة الحروب والتوترات المحيطة بنا هي محل قلق للجميع، مؤكداً أن الهدف منها هو زعزعة أمن واستقرار المنطقة فقط، وأردف قائلاً: "إن إقليم كوردستان لم يكن يوماً طرفاً في هذه التوترات والحروب والصراعات القائمة بين عدة دول، لذا فإن استمرار مثل هذه الهجمات على الإقليم غير مقبول تحت أي ذريعة كانت، لما تشكله من خطر على حياة المواطنين وما تسببه من عدم استقرار سياسي وأمني للمنطقة".

وفي ختام البيان، قدم شيخ جعفر تعازيه ومواساته لعوائل وأسر الشهداء، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.