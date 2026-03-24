تأجيل معرض أربيل الدولي للكتاب 2026 إلى موعدٍ لاحق

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إدارة معرض أربيل الدولي للكتاب، عن تأجيل فعالياتها لعام 2026 إلى موعدٍ لاحق، بسبب الأحداث الراهنة التي تمرُّ بها المنطقة.

وقالت إدارة المعرض في بيانٍ لها، إنه "حرصاً على سلامة المشاركين وضمان حسن تنظيم الفعالية، تقرر تأجيل إقامة معرض أربيل الدولي للكتاب إلى موعدٍ لاحق".

مؤكدةً أن القرار جاء "بعد متابعة دقيقة لمجريات الأحداث، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومناسبة لجميع الناشرين والضيوف".

وختمت إدارة معرض أربيل بيانها، بأنها ستبلغ بالموعد الجديد حال تحديده.