فرنسا تجمّد النظر في استئناف طلبات اللجوء من لبنان وإيران

أربيل (كوردستان 24)- أوقفت السلطات الفرنسية النظر في طلبات اللجوء المقدّمة من إيرانيين ولبنانيين، لتجنّب رفض هذه الطلبات، بحسب ما أفادت المحكمة الوطنية لحق اللجوء في فرنسا (CNDA) الثلاثاء.

موضحة أنّها تنتظر استقرار الوضع الأمني في كلا البلدين، وفق ما نقلته فرانس برس.

اتخذت المحكمة المسؤولة عن مراجعة قضايا طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم من قبل المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية (Ofpra)، هذا القرار "قبل حوالى عشرة أيام" في ضوء الأحداث الجارية في الشرق الأوسط، بحسب ما أفاد رئيسها توماس أندريو في مؤتمر صحافي.

وينص القانون الأوروبي خصوصا على أنّ من الممكن منح الحماية لطالبي اللجوء من المناطق التي تشهد "عنفا عشوائيا". ولذلك، من الضروري ضمان عدم حصول الأفراد الذين طعنوا في رفض طلباتهم من قبل المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (OFRA)، على اللجوء على هذا الأساس الجديد، بحسب ما أوضح أندريو.

اندلعت الحرب في الشرق الأوسط في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير، وطالت لبنان في الثاني من آذار/مارس بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل ردا على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في مطلع الهجوم الأميركي الإسرائيلي.

وأسفرت الحرب في لبنان عن مقتل 1029 شخصا، وفقا لوزارة الصحة.

وفي إيران، لم يتم إصدار أي حصيلة رسمية، ولكن وكالة أنباء "نشطاء حقوق الإنسان" (هرانا) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، وثّقت في 21 آذار/مارس مقتل 3230 شخصا على الأقل، بينهم 1406 مدنيا.

واستمعت المحكمة الوطنية لحق اللجوء في فرنسا، وهي أكبر محكمة إدارية من حيث عدد الجلسات (5340 جلسة في العام 2025)، إلى حوالى 38 ألف طلب لجوء وأصدرت 53086 قرارا في العام 2025، بما في ذلك 10201 قرارا في غرفها الإقليمية السبع التي تمّ إنشاؤها حديثا.