الأمن الوطني العراقي: الدولة بسلطاتها الدستورية هي من تملك قرار الحرب والسلم

أربيل (كوردستان 24)- كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، عن استعراض المجلس الوزاري للأمن الوطني لآخر تطورات الحرب والأعمال العسكرية في المنطقة.

مؤكداً أن الدولة بسلطاتها الدستورية هي الجهة الوحيدة التي تملك صلاحية قرار "الحرب والسلم".

وشدد المجلس في بيان رسمي على أن الدولة لن تسمح لأي جهة أو فرد بمصادرة هذا القرار السيادي (قرار الحرب والسلم)، متوعداً باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق أي طرف يعمل خلاف ذلك.

ووفق بيان المجلس، فإن الحكومة جددت موقفها الثابت والرافض للعدوان واستهداف سيادة الدول، أو التهديد بتغيير أنظمتها وضرب مقدراتها تحت أي ذريعة.

وفي سياق الرد الميداني، أكد المجلس الوزاري المضي في "المواجهة والتصدي للاعتداءات العسكرية" التي تنفذ عبر الطيران الحربي والمسير وتستهدف المقار الرسمية لهيئة الحشد الشعبي وباقي تشكيلات القوات المسلحة، مشدداً على استخدام كافة الوسائل الممكنة وفق مبدأ حق الرد المشروع والدفاع عن النفس.