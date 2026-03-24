العراق يعلن توقيف أربعة أشخاص على خلفية إطلاق صواريخ نحو سوريا

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، عن تمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على أربعة مطلوبين متورطين باستهداف الأراضي السورية عبر رشقة صاروخية انطلقت من الأراضي العراقية.

وأوضح النعمان في بيان رسمي، أن عناصر وصفها بـ "الخارجة عن القانون" أقدمت في الساعة 20:20 من مساء أمس الاثنين، على إطلاق مجموعة من الصواريخ من ناحية "ربيعة" باستخدام عجلة من نوع (كيا) باتجاه الجانب السوري، في عمل وصفه بـ "المتهور" والبعيد عن الحكمة والالتزام بالنهج الاستراتيجي للدولة العراقية.

وأشار البيان إلى أن القطعات الأمنية، المسنودة بجهد استخباري دقيق، تحركت فور وقوع الحادث وتمكنت من ضبط العجلة المستخدمة واعتقال أربعة من المنفذين وإحالتهم إلى التحقيق، مؤكداً استمرار عمليات البحث لملاحقة كافة المتورطين في هذا العمل الإجرامي.

وشدد الناطق باسم القائد العام على موقف العراق الثابت والحرص على أمن واستقرار دول الجوار، مؤكداً أن الحكومة لن تسمح بأن تكون الأراضي العراقية منطلقاً لأي اعتداء، التزاماً بالثوابت الدستورية والقانونية التي تحكم سياسة البلاد الخارجية.

وكان مصدر أمني في محافظة نينوى، أفاد برصد إطلاق سبعة صواريخ من داخل الأراضي العراقية باتجاه قاعدة "خراب الجير" الواقعة في ريف قامشلي التابع لمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وبالتزامن مع ذلك، نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر محلية تأكيدها تعرض القاعدة ذاتها في منطقة رميلان لهجوم بواسطة طائرات مسيرة انطلقت من جهة مجهولة، يُرجح أنها قادمة من جهة الشرق باتجاه الحدود العراقية.

وحمّلت وزارة الدفاع السورية الحكومة العراقية مسؤولية الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة خراب الجير العسكرية بريف الحسكة، مساء الاثنين.

وأدان معاون وزير الدفاع السوري في المنطقة الشرقية، العميد سيبان حمو، الهجوم الذي استهدف القاعدة، مؤكداً أن الصواريخ أُطلقت من داخل الأراضي العراقية.

وحمّل حمو السلطات العراقية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا العمل الذي وصفه بالانتهاك.

داعياً الجانب العراقي إلى تحمل مسؤولياته فوراً وبفعالية عبر اتخاذ إجراءات حازمة وحاسمة تضمن منع تكرار مثل هذه الهجمات من أراضيها.

وأوضح العميد حمو في تصريحه أن الهجوم أسفر عن وقوع أضرار مادية فقط في الموقع المستهدف، دون تسجيل أي إصابات بشرية في صفوف القوات المسلحة السورية.

مشدداً على ضرورة ضبط الحدود وضمان عدم استخدام الأراضي المجاورة كمنطلق لعمليات تستهدف المقار العسكرية داخل الحدود السورية.