ایران تشكك في نوايا الولايات المتحدة بينما يروج ترامب لمحادثات السلام

أربيل (كوردستان24)-يروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمحادثات مع إيران لإيجاد حل للحرب، لكن طهران لا تزال متشككة في نوايا واشنطن.

قال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في مقابلة مع قناة "إنديا توداي" مساء الثلاثاء: "هل يُعقل أن يصدق أحد مزاعمهم بالدبلوماسية أو الوساطة وهم من بدأوا هذه الحرب ويواصلون مهاجمتنا؟". وأضاف: "لا يمكن لأحد أن يثق بالدبلوماسية الأمريكية".

من المتوقع أن يقود نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو المفاوضات الأمريكية، مع اقتراح باكستان - التي تربطها علاقات ثقافية وثيقة بإيران - كمكان لعقدها. لكن طهران لم توافق بعد على المحادثات، وحتى الآن، لم يتم تبادل الرسائل إلا بين وسطاء.

وقال بقائي لـ"إنديا توداي": "لدينا تجربة كارثية مع الدبلوماسية الأمريكية". تعرضنا لهجومين خلال تسعة أشهر بينما كنا في خضم مفاوضات لحل القضية النووية. كان هذا خيانة للدبلوماسية... ولم يحدث مرة واحدة بل مرتين.

أفاد مصدر إيراني أن طهران مستعدة للاستماع إلى مقترحات "مستدامة" لإنهاء الحرب.

وصرح باغائي لصحيفة "إنديا توداي" بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي "مسؤول عن الدبلوماسية الخارجية لإيران، وهو يضطلع بهذا الدور على أكمل وجه".

وكانت هناك تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تسعى للتفاوض مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وهو ما سارعت طهران إلى نفيه.

وقال باغائي في مقابلة مع "إنديا توداي": "رئيس البرلمان، السيد قاليباف، سياسي بارز يمارس مهامه ضمن الصلاحيات والمسؤوليات الممنوحة له بموجب الدستور. إن توزيع المهام بين سلطاتنا واضح وشفاف".



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة