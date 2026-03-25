صواريخ تستهدف مدنًا في وسط وجنوب إسرائيل

أربيل (كوردستان24)- استيقظ الإسرائيليون ثلاث مرات فجر الأربعاء 25 آذار/مارس 2026، على صفارات الإنذار التي تحذر من صواريخ قادمة.

أدت الهجمات الإيرانية إلى حالة تأهب في أجزاء من وسط إسرائيل، ومدينة إيلات الواقعة في أقصى الجنوب، ومدينة ديمونا الجنوبية، بالقرب من منشأة حيوية لبرنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي الذي يُشتبه منذ فترة طويلة في امتلاكه أسلحة نووية.

لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار، حيث يُرجح أن الصواريخ قد تم اعتراضها أو سقطت في مناطق مفتوحة.

وفي الشمال، أطلق حزب الله اللبناني المدعوم من إيران عشرات الصواريخ باتجاه البلدات الإسرائيلية في وابلات متفرقة خلال الليل، دون وقوع إصابات، وفقًا لما ذكره الجيش الإسرائيلي.

ويوم الثلاثاء، قُتلت امرأة بشظايا صاروخ أثناء قيادتها سيارتها على طريق في شمال إسرائيل. وهي أول ضحية إسرائيلية في الحرب ناجمة عن إطلاق نار من لبنان.



المصدر: AP