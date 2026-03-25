أعلن حزب الله أنه أطلق صواريخ على طائرة حربية إسرائيلية

أربيل (كوردستان24)- أعلن حزب الله، يوم الأربعاء، أن وحدات دفاعه الجوي أطلقت صواريخ أرض-جو باتجاه طائرة حربية إسرائيلية كانت تشن غارات جوية على جنوب لبنان مساء الثلاثاء.

وقال حزب الله إن الطائرة أُجبرت على الانسحاب، مضيفًا أن هذه هي المرة الأولى التي يطلق فيها الحزب صواريخ أرض-جو على طائرة حربية إسرائيلية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية-الإسرائيلية الأخيرة في الثاني من آذار/مارس 2026.

وكان حزب الله قد أعلن الأسبوع الماضي إسقاطه طائرة مسيرة إسرائيلية فوق قرية براخيت الجنوبية.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي.

كما أعلنت إيران استخدام منظومة صواريخ أرض-جو جديدة خلال الحرب.





المصدر: AP