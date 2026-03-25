محلل أمني: طهران ترهن المفاوضات المباشرة بضمانات أمريكية لوقف الهجمات

اربيل (كوردستان24) -كشف محلل أمني بارز مطلع على كواليس الدبلوماسية الجارية، يوم الأربعاء، عن إحراز تقدم "هادئ ومتسارع" في محادثات وقف إطلاق النار التي تقودها باكستان لتقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن.

وأوضح الخبير الأمني المقيم في إسلام آباد، سيد محمد علي، أن المناقشات التي تجري بتسهيلات مباشرة من القيادة السياسية والعسكرية الباكستانية العليا بدأت تؤتي ثمارها، قائلاً: "هناك تقدم ملحوظ وسريع في هذه المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي يحظى مسارها برعاية واهتمام خاص من رئيس الوزراء شهباز شريف، وقائد الجيش الجنرال عاصم منير، إلى جانب كبار المسؤولين في الدولة".

وعلى الرغم من هذا التطور الإيجابي، أشار علي إلى وجود عقبات جوهرية تتمثل في "أزمة ثقة عميقة" لدى الجانب الإيراني؛ نتيجة سلسلة الضربات القاتلة التي استهدفت رموز قيادتهم السياسية والعسكرية والاستخباراتية مؤخراً.

وشدد المحلل الأمني على أن الانتقال من مرحلة الوساطة غير المباشرة إلى "المفاوضات المباشرة" على الأراضي الباكستانية مشروط بتقديم واشنطن ضمانات حاسمة وملزمة بوقف الهجمات، وهو المطلب الذي تضعه طهران كأولوية قصوى للمضي قدماً في العملية الدبلوماسية.

