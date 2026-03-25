تراجع أسعار النفط بعد ترويج ترامب لمحادثات الاتفاق مع إيران

اربیل (كوردستان24) - انخفضت أسعار النفط وارتفعت أسواق الأسهم يوم الأربعاء بعد أن أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب، على الرغم من استمرار الضربات في أنحاء الشرق الأوسط.

انخفض خام برنت، المعيار العالمي للنفط، بنسبة 4.8% إلى 99.5 دولارًا للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط، المعيار الأمريكي، بنسبة 4.6% إلى 88 دولارًا للبرميل.

وفي أسواق الأسهم، تصدر مؤشر نيكاي الياباني المكاسب في آسيا، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 2.9%. وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم في لندن وباريس وفرانكفورت. كما أشارت العقود الآجلة الأمريكية إلى افتتاح قوي.

وكتب توماس ماثيوز، رئيس أسواق آسيا والمحيط الهادئ في كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة يوم الثلاثاء، أن ردة الفعل الإيجابية في الأسواق المالية تجاه احتمال خفض التصعيد في الصراع، على الرغم من تشكيك المسؤولين الإيرانيين، "تشير إلى أن الكرة لا تزال تُعتبر في ملعب الولايات المتحدة".

غيّر ترامب موقفه من التهديد بمهاجمة محطات الطاقة الإيرانية يوم السبت إلى الترويج لـ"محادثات مثمرة" مع طهران يوم الاثنين. كما أرسلت واشنطن إلى إيران، عبر باكستان، مقترح سلام من 15 بندًا، ومن المقرر عقد محادثات بين الطرفين المتحاربين في وقت لاحق من هذا الأسبوع في إسلام آباد.

لكن مسؤولين إيرانيين أعربوا عن شكوكهم في نوايا واشنطن، ونفوا في البداية إجراء أي حوار. وصرح مصدر إيراني لشبكة CNN يوم الثلاثاء بأن طهران مستعدة للاستماع إلى مقترحات "مستدامة" لإنهاء الحرب.

ومع ذلك، أكدت إيران أنها ستستمر في فرض رسوم على السفن مقابل المرور الآمن عبر مضيق هرمز، الذي يُعد عادةً ممرًا لنحو خُمس إمدادات النفط العالمية.



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة