العراق يعلن نيته تقديم شكوى سيادية إلى الأمم المتحدة

أربيل (كوردستان24) - أعلن خالد اليعقوبي، مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الأمنية، أن بلاده ستقدم شكوى سيادية إلى مجلس الأمن الدولي.

وأبلغ وكالة أسوشييتد برس يوم الأربعاء 25 آذار/ مارس 2026، أن قوات الأمن العراقية فقدت 80 عنصراً وأصيب 150 آخرون منذ بدء الحرب في 28 شباط/فبرایر.

وقال اليعقوبي إن الولايات المتحدة انتهكت المجال الجوي العراقي، بينما تتحمل إيران مسؤولية الهجمات على القوات الكوردية في شمال البلاد.

وقال في معرض حديثه عن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل: "نحن ضد العدوان على إيران لأنه غير مبرر".

وأشار إلى أن قوات الأمن تضم قوات الحشد الشعبي العراقية، وهي تحالف من الميليشيات المدعومة من إيران، وتخضع اسمياً لسيطرة الجيش العراقي.



المصدر: AP