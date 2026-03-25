قائد البحرية الإيرانية: نراقب تحركات حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" ومستعدون للرد

اربيل (كوردستان24) -أعلن قائد القوات البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، أن تحركات مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" تخضع لرقابة مستمرة ودقيقة من قبل القوات البحرية الإيرانية.

وصرح الأدميرال إيراني، خلال تواجدة في قاعدة تكتيكية، تحذيره من أن القوات البحرية ستستهدف المجموعة البحرية التي وصفها بـ "المعادية" بهجمات صاروخية في حال وقوعها ضمن مدى الأنظمة الصاروخية الإيرانية.

وفي تصريحاته التي تضمنت إحياءً لذكرى طاقم المدمرة "دنا"، أكد القائد العسكري الإيراني على ما وصفه بـ "السيادة البحرية المطلقة" لبلاده في منطقة الخليج ومضيق هرمز. وأوضح أن الرصد الإيراني يمتد ليشمل حركة الأساطيل العسكرية الأجنبية في شمال مدار 10 درجات، مشدداً على أن القوات البحرية لن تتوانى عن الدفاع عن مصالحها وتأمين مياهها الإقليمية.

واختتم الأدميرال إيراني تصريحاته بالتأكيد على استمرار جهوزية وصمود القوات المسلحة الإيرانية، واصفاً ثبات قواته بـ "الجبل" في مواجهة التحديات والتهديدات الخارجية، حسب تعبيره.





المصدر: وکالة فارس الاخباریة