ترامب يلوح بإنهاء الأهداف الإيرانية خلال أسبوعين.. وطهران تتوعد السفن الأوروبية في مضيق هرمز بـ"رد حاسم"

أربيل (كوردستان 24)- تتصاعد حدة التوترات العسكرية في منطقة الخليج، حيث أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن أسبوعين كافيان لتدمير "كل هدف" متبقٍ في إيران، معتبراً أن طهران "هُزمت عسكرياً" في الحرب التي تشنها واشنطن وإسرائيل منذ شباط/ فبراير الماضي. وفي المقابل، وجهت إيران تحذيراً شديد اللهجة لبريطانيا وفرنسا، متوعدة برد "حاسم وفوري" على أي وجود عسكري لهما في مضيق هرمز.

وفي مقابلة مع الصحافية شيريل أتكيسون تُبث لاحقاً، أكد ترامب الیوم الاحد 10 ایار/ مایو، أن الجيش الأميركي تمكن من قصف نحو 70% من الأهداف المحددة في إيران، مشيراً إلى إمكانية التدخل لأسبوعين إضافيين لضرب ما تبقى من أهداف. ووصف ترامب حلف شمال الأطلسي (الناتو) بـ"النمر من ورق"، متهماً الحلفاء بالإخفاق في مساندة الولايات المتحدة، خاصة بعد امتناعهم عن المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز الذي أغلقته إيران عملياً منذ بدء العمليات العسكرية في 28 شباط/ فبراير الماضي.

من جهتها، سارعت طهران إلى التحذير من مغبة إرسال قطع حربية أوروبية للمنطقة، حيث أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، أن القوات المسلحة الإيرانية سترد فوراً على أي سفن بريطانية أو فرنسية تُنشر لتأمين الملاحة. وشدد آبادي على أن الجمهورية الإسلامية هي "الوحيدة القادرة على ترسيخ الأمن في هذا المضيق"، مؤكداً رفض بلاده لأي تدخل خارجي.

يأتي هذا التصعيد في وقت تعمل فيه لندن وباريس على قيادة مهمة متعددة الجنسية لحماية الملاحة؛ حيث أعلنت بريطانيا عزمها نشر مدمّرة في المنطقة، بينما اتجهت حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" نحو الخليج عبر قناة السويس، وهو ما تراه طهران تهديداً مباشراً لسيادتها في الممر المائي الاستراتيجي.





