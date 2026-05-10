أكثر من 200 ألف مهاجر عبروا قناة المانش إلى بريطانيا منذ عام 2018

أربيل (كوردستان 24)- أظهرت أحدث إحصاءات للحكومة البريطانية أنّ أكثر من 200 ألف مهاجر وصلوا إلى بريطانيا بعد عبورهم قناة المانش في قوارب صغيرة منذ بدء هذه التعداد عام 2018.

وتُنشر هذه الأرقام في الوقت الذي حقق فيه حزب "ريفوم يو كيه" المناهض للهجرة نتائج جيدة في الانتخابات المحلية التي جرت الخميس، وفق ما نقلته فرانس برس.

يُعد الساحل الشمالي لفرنسا نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الذين يأملون في الوصول إلى الشواطئ البريطانية عبر قوارب صغيرة تُعدّ غير آمنة وتعجّ بالركاب.

ووصل نحو 70 شخصا الجمعة على متن قارب واحد، بحسب أرقام نشرتها وزارة الداخلية السبت، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوافدين منذ عام 2018 إلى نحو 200013 شخصا، بحسب السلطات.

يتم احتساب هذا الرقم باستخدام الإحصاءات الحكومية الرسمية بين 2018 و2025 والأرقام الأولية المسجلة منذ بداية العام.

واستنادا إلى مصادر رسمية فرنسية وبريطانية، قضى ما لا يقل عن 29 مهاجرا في البحر خلال محاولتهم عبور المحيط بحلول عام 2025. كما لقي ستة أشخاص آخرون حتفهم هذا العام.