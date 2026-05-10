نقل الحائزة على جائزة نوبل نرجس محمدي إلى مستشفى في طهران بعد تعليق حكمها لأسباب صحية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مؤسسة "نرجس" التابعة لعائلة الناشطة الإيرانية نرجس محمدي، اليوم الأحد 10 ایار/مایو 2026، عن نقل الحائزة على جائزة نوبل للسلام إلى مستشفى في العاصمة طهران، وذلك عقب منحها إفراجاً مشروطاً بكفالة مالية لأسباب صحية.

تعليق الحكم وتدهور الحالة الصحية

وذكر بيان المؤسسة أنه تم "منح محمدي تعليقاً للحكم مقابل كفالة مالية ثقيلة" بعد قضائها عشرة أيام في مستشفى بمدينة زنجان. وأكد البيان أن عملية النقل تمت عبر سيارة إسعاف إلى مستشفى "طهران بارس"، حيث ستتلقى العلاج تحت إشراف فريقها الطبي الخاص.

مطالب بضمانات صحية

من جانبه، صرح تقي رحماني، زوج نرجس محمدي، بأن وضعها الصحي "حرج للغاية"، مشيراً إلى أن النقل المؤقت للمستشفى لا يعد كافياً نظراً لما وصفه بـ "الانهيار الصحي الكارثي" الذي تعرضت له. وأضاف رحماني في البيان: "يجب ألا تعود نرجس أبداً إلى الظروف التي أدت إلى تدهور صحتها بهذا الشكل".

سجل طبي ونشاط حقوقي

يُذكر أن نرجس محمدي، التي قضت فترات طويلة في السجن على مدار العقدين الماضيين، كانت قد حازت على جائزة نوبل للسلام في عام 2023 تقديراً لنشاطها في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وكانت التقارير الطبية السابقة الصادرة عن مؤسستها قد حذرت من معاناتها من آلام شديدة متكررة في الصدر والظهر والذراعين، مشيرة إلى تاريخ من المشاكل القلبية التي استدعت جراحة طارئة في عام 2022، ومؤكدة أن أي تأخير في تقديم الرعاية الطبية اللازمة قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.



المصدر: وکالات