مباحثات مرتقبة في بريطانيا بهدف تشكيل ائتلاف لفتح هرمز

أربيل (كوردستان 24)- تترأس بريطانيا وفرنسا محادثات تشارك فيها نحو ثلاثين دولة هذا الأسبوع بهدف تشكيل ائتلاف يتولى مهمّة إعادة فتح مضيق هرمز الذي تغلقه إيران منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية الأربعاء.

وذكرت "ذي غارديان" نقلا عن مسؤول في وزارة الدفاع أن اجتماعا لرؤساء الأركان سيعقد في وقت لاحق هذا الأسبوع. وقال المصدر "أتوقع أنه في مرحلة ما في المستقبل القريب، سيجري عقد مؤتمر أمني من نوع ما بشأن مضيق هرمز".

من جانبها، ذكرت صحيفة "ذي تايمز" أن المملكة المتحدة عرضت استضافة قمة لاحقة في بورتسموث أو لندن للاتفاق على التفاصيل وتأسيس الائتلاف الذي سيتولى ضمان إعادة فتح المضيق "فور وجود ظروف مناسبة" لذلك.