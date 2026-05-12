عقوبات أمريكية على شبكة إيرانية لبيع النفط للصين

أربيل (كوردستان24)- فرضت الولايات المتحدة الاثنين عقوبات على 12 فردا وكيانات على ارتباط بطهران، متهمة إياهم بـ"تسهيل" بيع وشحن النفط الإيراني إلى الصين، وذلك قبل أيام من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بكين.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية "يعتمد الحرس الثوري الإيراني على شركات تشكّل واجهة في بيئات اقتصادية متساهلة لإخفاء دوره في مبيعات النفط وتحويل عائداتها إلى النظام الإيراني".

وذكر البيان أسماء عدد من الأفراد المقيمين في إيران وشركات مقرّها في الإمارات وهونغ كونغ، من ضمن الجهات المشمولة بالعقوبات.

ستُجمّد أي أصول في الولايات المتحدة للكيانات المشمولة بالعقوبات، كما سيُحظر على الكيانات والأفراد الأميركيين التعامل معهم.

في إطار حربها على إيران، شدّدت الولايات المتحدة العقوبات على طهران والحرس الثوري في محاولة لاستنزاف اقتصاد البلاد.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت "مع محاولة الجيش الإيراني اليائسة لإعادة تجميع صفوفه، ستواصل (عملية) +الغضب الاقتصادي+ حرمان النظام من التمويل لبرامج أسلحته ووكلائه الإرهابيين وطموحاته النووية"، في إشارة إلى التدابير الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران إلى جانب ضغطها العسكري.

وأثرت الحرب على أسواق الطاقة العالمية، بعدما قامت أغلقت طهران عمليا مضيق هرمز الحيوي، الذي يمر عبره عادة نحو 20 بالمئة من إنتاج النفط والغاز في العالم.

وكانت واشنطن قد خفّفت بعض العقوبات على النفط الإيراني في آذار/مارس في محاولة لمعالجة النقص في الإمدادات العالمية، لكنها عادت وشدّدت قيودها.

يتّجه جزء كبير من نفط إيران إلى آسيا، وتُعد الصين مستوردا رئيسيا له، كما تعد بكين من أكبر الشركاء التجاريين لطهران عموما.

ويصل الرئيس الأميركي إلى بكين في وقت لاحق هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، مع جدول أعمال حافل بالنزاعات التجارية.

كما ستتصدر الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران جدول الأعمال، إذ تسعى واشنطن إلى فرض مزيد من الضغط على طهران، بواسطة بكين. وفرضت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة عقوبات على ثلاث شركات لاتصالات الأقمار الاصطناعية مقرها الصين، متّهمة إياها بدعم القوات الإيرانية في عملياتها.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت في وقت سابق عقوبات على شركات عدة مقرها البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ لمساعدتها في إمداد إيران بالأسلحة.

AFP