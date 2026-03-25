كهرباء كوردستان توضح أسباب انقطاع التيار وتحدد موعد عودته

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، عن حدوث انقطاع تام للتيار الكهربائي (انطفاء عام) في عموم المنظومة، نتيجة خلل فني مفاجئ أصاب خطوط نقل الطاقة.

وقالت الوزارة في بيان رسمي وجهته للمواطنين، إن الفرق الفنية والهندسية التابعة لها باشرت على الفور تحقيقاتها لتحديد أسباب العطل والعمل على معالجته بالسرعة القصوى لإعادة تشغيل الوحدات التوليدية.

وأكد البيان أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة لضمان عودة التيار الكهربائي للمواطنين خلال الساعات القليلة القادمة، مشيراً إلى أن الوزارة ستوافي الجمهور بأي مستجدات إضافية وفور استقرار الشبكة وعودة الخدمة إلى وضعها الطبيعي.