العراق يحقق إيرادات نفطية تتجاوز مليار دولار خلال شهر نيسان الماضي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة النفط الاتحادية عن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر نيسان الماضي، وذلك بحسب الإحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن كمية الصادرات من النفط الخام، بضمنها المكثفات، بلغت (9) ملايين و(884) ألفاً و(130) برميلاً، محققة إيرادات مالية إجمالية بلغت أكثر من (1) مليار و(87) مليوناً و(82) ألف دولار.

وبينت الإحصائية أن كميات النفط المصدرة توزعت بين حقول البصرة التي بلغت صادراتها (4) ملايين و(587) ألفاً و(610) براميل، وصادرات نفط كركوك عبر ميناء جيهان التركي التي بلغت (4) ملايين و(957) ألفاً و(456) برميلاً.

في حين بلغت الكميات المصدرة من نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان (339) ألفاً و(64) برميلاً.

تأتي هذه الخطوة في إطار الإجراء الشهري الذي تتبعه الوزارة لإطلاع الرأي العام والشعب العراقي على تفاصيل عمليات التصدير والإيرادات المتحققة، تكريساً لمبدأ الشفافية في إدارة الثروة الوطنية.