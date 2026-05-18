الوائلي: دخول أول دفعة بضائع تركيّة إلى العراق عبر سوريا من منفذ ربيعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق، الفريق عمر الوائلي، اليوم الإثنين، عن بدء عبور الدفعة الأولى من شاحنات النقل العابر (الترانزيت) القادمة من تركيا إلى العراق عبر منفذ ربيعة الحدودي.

مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة حقيقية لتعزيز التبادل التجاري الإقليمي، وفق ما نقلته وكالة (واع).

وأوضح الوائلي، في تصريح فيديوي، أن منفذ ربيعة في محافظة نينوى شهد دخول شاحنات تركية محملة بمواد غذائية متنوعة، قدمت عبر منفذ "تل أبيض" في الأراضي السورية وصولاً إلى الأراضي العراقية.

مشيراً إلى أن هذه العملية تأتي تنفيذاً للمنهاج الحكومي الداعي إلى تعزيز العلاقات مع دول الجوار الإقليمي وتنويع المسارات الاقتصادية.

وأضاف رئيس الهيئة أن تفعيل حركة الترانزيت ينسجم مع التوجيهات الحكومية الرامية إلى تنشيط النقل العابر للحدود، وجعل العراق حلقة وصل استراتيجية بين دول المنطقة.

لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفاً لهذه العمليات عبر منافذ ربيعة والوليد وبقية المنافذ الحدودية، بما يدعم مشروع "طريق التنمية" الحيوي ويعزز الموارد غير النفطية للدولة.

وشدد الوائلي على أن نجاح هذه الإرسالية الأولى يمهد الطريق لمزيد من التعاون الاقتصادي العابر للحدود، مما يسهم في استقرار سلاسل الإمداد وتنشيط الحركة التجارية داخل العراق وبالتنسيق مع الجوار الإقليمي.