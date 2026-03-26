لندن تجيز اعتراض سفن "الأسطول الشبح" الروسي في مياهها الإقليمية

أربيل (كوردستان24)- أصبح بإمكان الجيش البريطاني الآن اعتراض السفن الخاضعة للعقوبات والتابعة لـ"الأسطول الشبح" الروسي وحجزها إذا دخلت المياه الإقليمية البريطانية، وفق ما أعلن داونينغ ستريت في بيان الأربعاء.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء كير ستارمر "ستتمكن القوات المسلحة البريطانية ووكالات إنفاذ القانون الآن من اعتراض السفن التي تخضع لعقوبات المملكة المتحدة والتي تعبر المياه البريطانية"، بما في ذلك تلك التي تمر عبر قناة المانش.

وفرضت لندن عقوبات على 544 سفينة يشتبه في انتمائها إلى هذا الأسطول الذي يتألف بشكل رئيسي من ناقلات نفط قديمة والذي يسمح لموسكو بالالتفاف على العقوبات الغربية منذ بداية الحرب في أوكرانيا عام 2022.

وأضاف البيان "ستشدد المملكة المتحدة الخناق على الأسطول، وستغلق مياهها، بما في ذلك قناة المانش، أمام السفن الخاضعة للعقوبات. سيُجبر المشغلون على تغيير مساراتهم إلى طرق أطول وأكثر كلفة، وقد يواجهون خطر التوقيف من جانب القوات البريطانية".

وستكون كل عملية خاضعة لموافقة الحكومة.

ويأتي هذا القرار بعدما أعلنت واشنطن رفعا موقتا لبعض القيود المفروضة على النفط الروسي بهدف التخفيف من ارتفاع الأسعار في سياق الحرب في الشرق الأوسط.

وقال ستارمر في البيان "فلاديمير بوتين يفرك يديه (...) لاعتقاده أن ارتفاع أسعار النفط سيسمح له بملء جيوبه".

وأضاف "لهذا السبب نحن نشدد الخناق على الأسطول الشبح". وبحسب لندن، "ينقل 75% من النفط الخام الروسي بواسطة هذا الأسطول المتهالك".

AFP