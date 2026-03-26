وول ستريت جورنال: ترامب يتجه لوقف العمليات العسكرية ضد إيران

أربيل (كوردستان24)- كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مساعديه برغبته في إنهاء العمليات العسكرية ضد إيران خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التوجه يأتي بالتزامن مع التحضيرات الجارية للقاء المرتقب بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين بمنتصف شهر مايو/أيار المقبل، حيث يُرجح أن يتخذ الرئيس الأمريكي قرار وقف الحرب قبيل انعقاد هذه القمة.

وكانت العمليات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران قد انطلقت في 28 فبراير/شباط الماضي. وبموجب الدستور والقوانين الأمريكية، يمتلك الرئيس صلاحية تحريك القوات وإصدار أوامر بتنفيذ عمليات خاصة دون العودة للكونجرس لمدة أقصاها 60 يوماً، تليها مهلة 30 يوماً إضافية لسحب القوات بالكامل.

ومع اقتراب نهاية المدة القانونية الممنوحة للسلطة التنفيذية، يواجه البيت الأبيض عقبة "التفويض التشريعي"؛ إذ يتطلب الاستمرار في العمليات العسكرية أو إعلان الحرب الشاملة موافقة رسمية من الكونجرس، وهو ما لم يبدِ المشرعون الأمريكيون أي استعداد لمنحه حتى الآن، مما يعزز من احتمالات لجوء ترامب إلى إنهاء التصعيد العسكري في المدى المنظور.