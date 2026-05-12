الاتحاد الأوروبي سيدعو مسؤولين من طالبان إلى بروكسل لبحث إعادة مهاجرين أفغان

أربيل (كوردستان24)- أفادت المفوضية الأوروبية وكالة فرانس برس الاثنين أنها تعتزم دعوة مسؤولين من حركة طالبان إلى بروكسل لإجراء محادثات حول إعادة مهاجرين أفغان إلى بلادهم.

وفقا لمصادر مطلعة، سيتم بعث رسالة "قريبا" إلى كابول لتحديد مواعيد لهذه الزيارة والاجتماعات المتعلقة بها في العاصمة البلجيكية.

تأتي الزيارة التي يتم تنسيقها مع السويد، عقب زيارتين سابقتين قام بهما مسؤولون أوروبيون إلى أفغانستان لبحث القضية نفسها.

وقال متحدث باسم المفوضية إن المسؤولين يعملون حاليا على "عقد اجتماع متابعة محتمل على المستوى الفني في بروكسل مع السلطات القائمة بحكم الأمر الواقع في أفغانستان".

وفي إطار تشديد أوسع لسياسات الهجرة، تبحث نحو 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي سبل إعادة مهاجرين، وخاصة أصحاب السوابق الجنائية منهم، إلى أفغانستان.

لكن الزيارة تنطوي على تساؤلات عملية وأخلاقية تتعلق بالتعامل مع سلطات طالبان التي لا يعترف بها الاتحاد الأوروبي رسميا.

ويحتاج مسؤولو طالبان لدخول بلجيكا إلى استثناءات، وهو أمر يبدو أن السلطات هناك مستعدة نظريا لمنحه.

ويأتي هذا المسعى الأوروبي لإعادة المهاجرين في وقت تواجه فيه أفغانستان أزمة إنسانية حادة.

فمنذ عام 2023، عاد أكثر من خمسة ملايين أفغاني إلى بلادهم من إيران وباكستان، غالبا قسرا، ويعيش معظمهم في ظروف قاسية دون سكن مستقر أو عمل.

وفقا لبيانات الاتحاد الأوروبي، تلقت دول التكتل نحو مليون طلب لجوء من مهاجرين أفغان بين عامي 2013 و2024 وتمت الموافقة على نحو نصف هذا العدد.

وفي عام 2025، ظل الأفغان يشكلون النسبة الأكبر من طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي.

ولكن مع تبدل نظرة الرأي العام الأوروبي تجاه الهجرة، سعت أوروبا إلى تقليص استقبالها للمهاجرين الأفغان، وبدأت مناقشة سبل إعادتهم إلى ديارهم.

AFP