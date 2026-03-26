إسرائيل تشن غارات واسعة في عمق إيران وتعلن استهداف "أصفهان" ومنشآت الحرس الثوري

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، عن تنفيذ موجة مكثفة وواسعة النطاق من الضربات الجوية استهدفت مواقع متفرقة في العمق الإيراني، شملت مدينة أصفهان بوسط البلاد، وذلك في إطار تصعيد عسكري غير مسبوق ضمن عملية أطلق عليها اسم "زئير الأسد".

وأكد المتحدث باسم الجيش في بيان مقتضب استكمال تدمير بنى تحتية وصفها بـ "التابعة للنظام الإرهابي الإيراني" في مناطق عدة، مشيراً إلى أن الهجمات طالت منشآت عسكرية ومخازن للصواريخ، بالإضافة إلى مراكز قيادة تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وفي سياق متصل، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراض رشقات صاروخية أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح الخميس. ودوت صافرات الإنذار في مناطق واسعة شملت وسط إسرائيل، وأجزاء من القدس، ومناطق في الضفة الغربية المحتلة. وجاء هذا الإعلان بعد مرور أكثر من 14 ساعة على رصد هجوم صاروخي سابق، مؤكداً أن الأنظمة الدفاعية لا تزال في حالة استنفار للتعامل مع التهديدات المستمرة.

تأتي هذه التطورات الميدانية عقب اجتماع عسكري عُقد يوم الأربعاء، صادق خلاله وزير الدفاع "يسرائيل كاتس" ورئيس الأركان "إيال زامير" على قائمة أهداف استراتيجية لضربها في كل من إيران ولبنان.

وكشفت مصادر عسكرية عن حجم القوة النارية المستخدمة، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي تجاوز عتبة الـ 15 ألف ذخيرة هجومية استُخدمت داخل الأراضي الإيرانية منذ انطلاق عملية "زئير الأسد". ويمثل هذا الرقم قفزة نوعية في العمليات العسكرية، حيث يعادل أكثر من أربعة أضعاف كمية الذخائر التي استُخدمت خلال "حرب الأيام الاثني عشر" السابقة.

وبحسب البيانات العسكرية، فقد نفذ سلاح الجو آلاف الغارات الجوية، تزامنت مع ضربات برية، استهدفت بشكل دقيق المفاصل الحيوية للقوات الإيرانية ومنظوماتها الصاروخية ومراكز إدارتها العسكرية.