هجوم بطائرة مسيرة يستهدف ناقلة نفط تركية في البحر الأسود قرب إسطنبول

أربيل (كوردستان24)- أفادت قناة "NTV" التلفزيونية التركية، اليوم الخميس، 26 آذار/مارس 2026، بتعرض ناقلة نفط تركية تحمل اسم "ألتورا" (M/T Altura) لهجوم بواسطة طائرة مسيرة في مياه البحر الأسود، وذلك بالقرب من مدينة إسطنبول.

ووفقاً لما نقله المصدر ذاته، فإن الناقلة التركية كانت محملة بشحنة من النفط الخام ومقبلة من الموانئ الروسية، مشيراً إلى أن الهجوم وقع على بعد 15 ميلاً بحرياً من مضيق البوسفور الاستراتيجي.

وحول الأضرار الناجمة عن الاستهداف، أوضحت القناة أن القصف تسبب في إلحاق أضرار بالهيكل الخارجي للناقلة، بالإضافة إلى إصابة غرفة المحركات بشكل مباشر.

يُذكر أن البحر الأسود قد تحول إلى ساحة للمواجهات العسكرية منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث تعرضت السفن التجارية وناقلات النفط للاستهداف في عدة مناسبات. وتُصنف تركيا كواحدة من المشترين الرئيسيين للنفط الروسي، إذ تعبر يومياً العديد من الناقلات مياه البحر الأسود ومضيق البوسفور لنقل النفط الخام.

ويُعد مضيق البوسفور ممرًا استراتيجيًا حيوياً يربط البحر الأسود ببحر مرمرة ومن ثم بالبحر الأبيض المتوسط، لذا فإن تأمين هذا الممر يكتسب أهمية قصوى للتجارة العالمية وأسواق الطاقة. ويشكل استهداف السفن التجارية في هذه المنطقة تهديداً كبيراً لصادرات النفط وللاستقرار الإقليمي، حيث غالباً ما تؤدي الهجمات بالطائرات المسيرة إلى إعاقة حركة الملاحة الدولية.