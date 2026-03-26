مشروع قرار دولي يلوح بـ"كافة الوسائل" لتأمين مضيق هرمز

أربيل (كوردستان24)- أُعدت مسودة مشروع قرار دولي جديد يهدف إلى ضمان فتح مضيق هرمز وتأمين حركة الملاحة فيه، تضمنت دعوة صريحة لإيران بوقف جميع هجماتها فوراً.

ويشير مشروع القرار إلى إمكانية استخدام "كافة الوسائل الضرورية" لضمان حرية الملاحة في المضيق والمناطق المحيطة به. وبحسب الأجزاء التي نشرتها وكالة "رويترز" من المسودة، وُصفت التحركات الإيرانية بأنها تمثل "تهديداً للسلم والأمن الدوليين". كما يطالب النص بالوقف الفوري للاستهدافات التي تطال السفن التجارية، مفسحاً المجال أمام اتخاذ إجراءات إضافية صارمة، بما في ذلك فرض عقوبات.

في المقابل، قدمت فرنسا مشروع قرار بديلاً يتبنى لغة أكثر تهدئة ودبلوماسية، حيث يتجنب الإشارة المباشرة إلى إيران. ويدعو المقترح الفرنسي جميع الأطراف إلى خفض التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي، مع تشجيع تنسيق الجهود الدولية لضمان الأمن البحري عبر مرافقة السفن التجارية وفقاً لأحكام القانون الدولي.

أبرز نقاط مسودة القرار الدولي:

تأكيد حق جميع السفن والطائرات في العبور بحرية ودون أي عوائق.

منح الدول الأعضاء الحق في استخدام "كافة الوسائل الضرورية" في مضيق هرمز ومحيطه، سواء كان ذلك بجهود وطنية منفردة أو عبر شراكات بحرية دولية.

مطالبة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقف الفوري لجميع الهجمات على السفن التجارية وناقلات البضائع.

إنهاء أي محاولة تهدف إلى عرقلة المرور المشروع أو المساس بحرية الملاحة في مضيق هرمز والمناطق المتاخمة له.