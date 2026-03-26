إصابات وأضرار مادية في إسرائيل جراء هجوم صاروخي إيراني واسع

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات صاروخية شنتها إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مما أسفر عن وقوع إصابات بشرية وأضرار مادية في مناطق متفرقة بوسط البلاد.

وأكدت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داود الحمراء" إصابة ستة أشخاص بجروح طفيفة جراء الهجمات، حيث قدمت الفرق الطبية الرعاية اللازمة لهم، وذلك بعد حصيلة أولية كانت تشير إلى وقوع جريحين فقط.

وفي مدينة كفر قاسم بوسط البلاد، أفاد المتحدث باسم هيئة الإسعاف لإذاعة إسرائيل العامة بوقوع أضرار مادية في عدة منازل. من جانبه، أوضح رئيس بلدية كفر قاسم، هيثم طه، أن هذه الأضرار نجمت عن استخدام "قذائف عنقودية" في القصف. وعلى إثر ذلك، استُدعيت فرق الإنقاذ التابعة لقيادة الجبهة الداخلية إلى مواقع سقوط القذائف في المنطقة الوسطى للتعامل مع التداعيات.

وأصدر الجيش الإسرائيلي ثلاثة بيانات متلاحقة خلال نحو 90 دقيقة، أكد فيها رصد صواريخ انطلقت من إيران صوب إسرائيل، مشيراً إلى أن أنظمة الدفاع الجوي عملت على اعتراض التهديدات. وعقب انتهاء الموجة الهجومية، سمحت السلطات للمواطنين بمغادرة المناطق المحمية والملاجئ في كافة أنحاء البلاد.

وقد دوت صفارات الإنذار في نطاق واسع شمل تل أبيب وأجزاء من مدينة القدس، بالإضافة إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وجاءت هذه الهجمات بعد مرور أكثر من 14 ساعة على إعلان سابق للجيش الإسرائيلي بشأن رصد صواريخ جرى إطلاقها من إيران.

وفي سياق متصل، شهدت منطقة وسط إسرائيل قصفاً ليلياً من لبنان، حيث أعلن حزب الله مسؤوليته عن تنفيذ سلسلة هجمات استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض ستة صواريخ أُطلقت من الأراضي اللبنانية خلال تلك الرشقات.