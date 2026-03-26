رويترز: باكستان تُحبط مخططاً إسرائيلياً لاغتيال وزيـر الخارجية ورئيس البرلمان الإيرانيين

أربيل (كوردستان24)- كشف مسؤول باكستاني رفيع المستوى، اليوم الخميس (26 آذار 2026)، أن إسرائيل كانت تخطط لاغتيال وزيـر الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ورئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، إلا أنها تراجعت عن تنفيذ العملية بطلب وضغط من الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الباكستاني قوله: إن إسرائيل امتلكت خلال الأيام القليلة الماضية معلومات استخباراتية دقيقة حول مكان تواجد عراقجي وقاليباف، وكانت تعتزم تصفيتهما وإنهاء حياتهما في هجوم وشيك.

وأوضح المصدر أن تراجع إسرائيل عن هذه الخطوة جاء بعد تدخل مباشر من واشنطن، إثر طلب تقدمت به باكستان للولايات المتحدة بضرورة تحذير إسرائيل ومنعها من شن أي هجوم يستهدف المسؤولين الإيرانيين الكبيرين، وذلك لتجنب انفجار الأوضاع في المنطقة.

يأتي هذا التطور في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أمس الأربعاء (25 آذار 2026)، عن مبادرة دبلوماسية تهدف إلى خفض التصعيد. وأكد شريف في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) أن باكستان تدعم بشكل كامل الجهود المستمرة لإجراء حوار ينهي الحرب في الشرق الأوسط، بما يخدم مصلحة الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأبدى شريف استعداد بلاده - شريطة موافقة الطرفين الأمريكي والإيراني - لاستضافة وتسهيل حوار هادف وحاسم بين طهران وواشنطن، يهدف إلى الوصول لشرط شامل ينهي الصراع الحالي.

وتأتي هذه التحركات والوساطة الباكستانية في ظل تصاعد الجهود الدولية الرامية لتهدئة الأوضاع المتفجرة في الشرق الأوسط ومنع اتساع رقعة الحرب إلى صراع إقليمي شامل.