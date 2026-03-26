إسرائيل تعلن مقتل قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني في هجوم على بندر عباس

أربيل (كوردستان24)- أعلن مسؤول إسرائيلي رفيع، اليوم الخميس 26 آذار/مارس 2026، عن مقتل قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، إثر هجوم استهدف مدينة بندر عباس الساحلية جنوبي إيران.

وحتى هذه اللحظة، لم يصدر أي تعقيب رسمي من الجانب الإيراني لتأكيد أو نفي الأنباء التي أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن المسؤول الحكومي.

تولى تنكسيري قيادة القوات البحرية للحرس الثوري منذ عام 2018، ويُعد أحد أبرز القادة العسكريين ذوي التوجهات المتشددة في طهران. واقترن اسمه بسلسلة من المواقف التصعيدية، لا سيما تهديداته المتكررة بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي، وإشرافه المباشر على عمليات الاحتكاك والمواجهة مع السفن والبوارج الأمريكية في مياه الخليج.

تضطلع القوة البحرية التابعة للحرس الثوري بدور حيوي في الاستراتيجية الدفاعية والهجومية لإيران، حيث تعتمد على الزوارق السريعة والعمليات الخاطفة ضد السفن التجارية والعسكرية للدول الخصمة في المنطقة.

وتعتبر مدينة "بندر عباس" العصب الاقتصادي والعسكري الأهم جنوبي إيران، إذ تضم كبرى القواعد البحرية وتُعد المركز الرئيسي لعمليات الحرس الثوري الهادفة لفرض السيطرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من إمدادات الطاقة العالمية.