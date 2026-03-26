مستشار خامنئي يتحدى واشنطن: هل الجنود الأمريكيون مستعدون للموت من أجل إسرائيل؟

أربيل (كوردستان24)- حذر محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، الولايات المتحدة الأمريكية من مغبة الدخول في أي مواجهة عسكرية برية، مؤكداً أن بلاده مستعدة تماماً لكافة السيناريوهات.

وفي تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الخميس 26 آذار 2026، تساءل رضائي قائلاً: "إذا لم يحققوا أي نتائج عبر القوة الجوية، التي تمثل نقطة قوتهم، فماذا يتوقعون من الهجوم البري؟".

ووجه مستشار الخامنئي رسالة مباشرة إلى المسؤولين في واشنطن، متسائلاً بصيغة تحدٍ: "هل يريد الجنود الأمريكيون الموت من أجل إسرائيل؟ إذاً وئوا (تفضلوا)، فنحن في انتظاركم".

تأتي هذه التصريحات في وقت بلغت فيه التوترات الإقليمية والصدام بين إيران وإسرائيل ذروتها. ووصف رضائي العمليات والهجمات التي تستهدف بلاده بأنها "حرب أمريكية-إسرائيلية" مشتركة، معتبراً أن خصوم إيران قد فشلوا في تحقيق أهدافهم من خلال الضربات الجوية التي نفذوها.