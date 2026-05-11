صحة الإقليم تصدر بياناً حول فيروس "هانتا" وتؤكد خلو كوردستان من الإصابات

منذ 34 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، بياناً توضيحياً حول مرض "فيروس هانتا" (Hantavirus)، مؤكدة خلو الإقليم تماماً من أي إصابات أو حالات مشتبه بها حتى الآن، مع استمرار الرصد الوبائي الدقيق بالتنسيق مع المنظمات الدولية.

وأوضحت الوزارة أن الفيروس، الذي ينتقل عبر ملامسة القوارض المصابة أو استنشاق الغبار الملوث بمفرزاتها، يحظى بمتابعة حثيثة من قبل الفرق الفنية منذ أسبوع، وبالتعاون المباشر مع منظمة الصحة العالمية (WHO).

وأشارت الوزارة إلى أن الاستعدادات جارية لتجهيز المختبرات وتوفير البروتوكولات العلاجية والإرشادات الوقائية في كافة المحافظات والإدارات المستقلة كإجراء احترازي دوري.

وفي إطار طمأنة الرأي العام، أكد البيان عدم وجود أي قيود على حركة السفر أو التبادل التجاري محلياً أو دولياً بسبب هذا الفيروس.

وشددت الوزارة على أهمية اتباع إرشادات الصحة العامة، والتركيز على نظافة البيئة المنزلية، وتجنب التماس المباشر مع القوارض.

مؤكدة أن أجهزتها الرقابية تعمل بأقصى درجات اليقظة لضمان الأمن الصحي في الإقليم.

ووفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية (WHO)، يُتوقع حدوث ما بين 10 آلاف إلى أكثر من 100 ألف حالة إصابة بفيروس هانتا سنوياً حول العالم.

وتظهر أعراضه على شكل (حمى، تعب شديد، صداع، آلام في البطن والعضلات، قيء، وسعال وضيق تنفس في الحالات الشديدة)، وتتراوح نسبة الوفيات به من 20% إلى 50%.