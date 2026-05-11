تحرك استراتيجي نادر: واشنطن تنشر غواصة نووية في جبل طارق عقب تعثر الاتفاق مع إيران

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت البحرية الأمريكية عن نشر الغواصة النووية "يو إس إس ألاسكا" (USS Alaska)، المنتمية لفئة "أوهايو" والمزودة بصواريخ باليستية، في مضيق جبل طارق.

تأتي هذه الخطوة، التي وُصفت بأنها "ظهور علني نادر" لسلاح ردع استراتيجي، في ظل تصاعد التوتر مع إيران ورفض الرئيس دونالد ترامب لمسودة اتفاق السلام.

رسائل ردع استراتيجية

وفقاً للتقارير الواردة في 10 مايو 2026، يتزامن وصول الغواصة مع مواجهة متزايدة مع طهران بشأن حرية الملاحة البحرية ومفاوضات تخصيب اليورانيوم. ويمثل هذا العبور العلني تحولاً ملموساً في الموقف الأمريكي، من الاعتماد على الضغوط الدبلوماسية إلى تعزيز وضعية "الردع النووي" في الممر الملاحي الواصل بين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.

قدرات عسكرية فائقة

تُعد الغواصة "ألاسكا" جزءاً حيوياً من "الثالوث النووي" الأمريكي، حيث تحمل ما يصل إلى 20 صاروخاً من طراز "ترايدنت 2" (Trident II D5). وبينما تعتمد هذه الفئة من الغواصات عادةً على التخفي والسرية، فإن ظهورها المتعمد في جبل طارق يحمل أبعاداً عملياتية تهدف إلى إظهار الحزم الاستراتيجي أمام أي تصعيد محتمل قد يمس أمن مضيق هرمز أو الاستقرار البحري الإقليمي.

إجراءات أمنية مشددة

تم تأمين عملية العبور والرسو في "ساوث مول" بجبل طارق من خلال إجراءات أمنية مكثفة نفذتها قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية، مع فرض مناطق حظر صارمة لتأمين الغواصة.

السياق السياسي

يرى مراقبون أن هذا الانتشار العسكري يمثل "استجابة مدروسة" لمخاطر اندلاع مواجهة أوسع مع إيران، خاصة بعد رفض مقترحات وقف إطلاق النار. وتعكس هذه الخطوة استعداد الولايات المتحدة وحلفائها لسيناريوهات التصعيد، في وقت تمر فيه الجهود الدبلوماسية بمرحلة حرجة.





المصدر: Army Recognition Group