تركيا توجّه تحذيراً عاجلاً لمواطنيها في العراق وتدعوهم لتجنب المناطق الحساسة

أربيل (كوردستان24)- وجهت السفارة التركية في بغداد، اليوم الخميس، تحذيراً شديد اللهجة إلى رعاياها المتواجدين في العراق، داعية إياهم إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن التجمعات والمناطق الحساسة، وذلك على خلفية التوترات الأمنية المتصاعدة التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها المباشرة على المشهد العراقي.

وذكرت السفارة في بيان صدر اليوم، 26 آذار 2026، أن الوضع الأمني في العراق بات يتأثر بشكل ملحوظ بالتطورات الإقليمية الجارية، مؤكدة على ضرورة تجنب المواطنين الأتراك للميادين المزدحمة، ومواقع التجمعات، والمناطق السكنية المدنية في مختلف أنحاء البلاد.

وحدد البيان مجموعة من المواقع التي تشكل خطورة في الوقت الراهن، وهي:

المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد ومواقع تنظيم التظاهرات.

مطار بغداد الدولي والمناطق المحيطة به.

الأماكن والمرافق التي يرتادها الأجانب بكثافة.

المناطق العسكرية والمنشآت الحيوية والحساسة، وفي مقدمتها الحقول النفطية.

المناطق السكنية في مدن الموصل، كركوك، والبصرة.

وعلى الصعيد اللوجستي، لفتت السفارة الانتباه إلى أن الأجواء العراقية مغلقة أمام الرحلات الجوية منذ 28 شباط 2026، إلا أنها أكدت أن الطرق البرية ومنفذ "إبراهيم الخليل" الحدودي لا تزال مفتوحة، مما يتيح للمواطنين الراغبين بالعودة سلوك الطريق البري مع ضرورة مراقبة الوضع الأمني بدقة أثناء التنقل.

وفي ختام بيانها، شددت السفارة التركية على مواطنيها بضرورة الامتناع عن السفر إلى العراق خلال هذه الفترة، إلا في حالات الضرورة القصوى، حفاظاً على سلامتهم.