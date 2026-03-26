الكرملين ينفي تزويد إيران بطائرات مسيرة وأسلحة

أربيل (كوردستان24)- نفى الكرملين (القصر الرئاسي الروسي) بشكل قاطع جميع الأنباء والادعاءات التي تتحدث عن تسليم طائرات مسيرة روسية إلى إيران، يأتي ذلك في وقت تشير فيه تقارير استخباراتية دولية إلى وجود تنسيق عسكري ولوجستي واسع النطاق بين موسكو وطهران.

وفي تصريح صحفي، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، أن موسكو تابعت بدقة التقارير التي زعمت تسليم مسيرات روسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشدداً على أن هذه الأنباء "غير صحيحة" ولا أساس لها من الواقع.

وتأتي نفيات الكرملين في أعقاب سلسلة من التقارير الصحفية التي أفادت بأن موسكو قدمت مؤخراً دعماً عسكرياً متطوراً لطهران، شمل تزويدها بطائرات مسيرة لاستخدامها في المواجهات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

في سياق متصل، كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، نقلاً عن مصادر استخباراتية غربية، أن روسيا بدأت منذ مطلع شهر مارس الجاري عملية شحن تدريجية شملت طائرات مسيرة، بالإضافة إلى إمدادات طبية وغذائية، لدعم المجهود الحربي الإيراني.

وبحسب معلومات الصحيفة، فإن هذه المساعدات من المقرر أن تستمر حتى نهاية الشهر الحالي، مشيرة إلى أن التعاون بين الطرفين لم يقتصر على العتاد فحسب، بل شمل تعاوناً استخباراتياً دقيقاً في تحديد الأهداف وتتبعها. كما كشفت المصادر عن قيام موسكو بنقل أكثر من 13 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى إيران عبر أراضي جمهورية أذربيجان منذ اندلاع التوترات العسكرية الأخيرة.