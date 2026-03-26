رئيس الوزراء مسرور بارزاني يتفقد جرحى البيشمركة

منذ 33 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، عصر اليوم الخميس 26 آذار/ مارس 2026، زيارة تفقدية إلى أحد مستشفيات أربيل، للاطمئنان على أحوال جرحى قوات البيشمركة، الذين أُصيبوا جراء الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني الذي استهدف مقراتهم في منطقة سوران.

وخلال الزيارة، نقل رئيس الحكومة للجرحى تحيات وتقدير الرئيس مسعود بارزاني، متفقداً أوضاعهم الصحية ومراحل علاجهم، راجياً لهم الشفاء العاجل.

كما وجّه رئيس الحكومة وزارة الصحة بتسخير كافة الإمكانات وتوفير كل ما يلزم لضمان تلقيهم الرعاية الطبية والعلاجية التامة.