ترامب يُلمّح إلى أن الولايات المتحدة قد لا تكون راغبة الآن في التفاوض على اتفاق سلام

أربيل (كوردستان24)- شكّك الرئيس دونالد ترامب في إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران، محذرًا يوم الخميس من أنه قد يقرر عدم السعي إليه في أي وقت قريب.

وقال ترامب: "إنهم يتوسلون للتوصل إلى اتفاق. لا أعرف إن كنا سنتمكن من ذلك. لا أعرف إن كنا مستعدين لذلك".

وفي مستهل اجتماع مجلس الوزراء، انتقد ترامب بشدة التقارير التي تفيد بأنه كان حريصًا على حل دبلوماسي للحرب، مُصرًا على أن القادة الإيرانيين هم من سعوا إلى استئناف المفاوضات.

وقال ترامب: "إنهم ليسوا حمقى. إنهم أذكياء جدًا، في الواقع، بطريقة ما"، واصفًا الإيرانيين بأنهم "مفاوضون بارعون".

لكنه أشار إلى أنه قد يكون فات الأوان الآن للتوصل إلى اتفاق. وقال ترامب: "كان ينبغي عليهم فعل ذلك قبل أربعة أسابيع".

المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة