قائد أمريكي: اغتيال قائد البحرية الإيرانية يدفع القوة إلى "تراجع لا رجعة فيه"

أربيل (كوردستان24)- أشاد القائد الأعلى للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، يوم الخميس، بالغارة الإسرائيلية التي أعلنت إسرائيل في وقت سابق أنها أسفرت عن مقتل قائد البحرية الإيرانية علي رضا تنکسيري.

وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إن اغتيال تنکسيري وضع البحرية الإيرانية على مسار "تراجع لا رجعة فيه" بعد أسابيع من الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي قال إنها دمرت معظم سفنها الكبيرة وجردتها من جزء كبير من قدرتها على بسط نفوذها.

وحذر من أن الولايات المتحدة ستواصل ضرب أهداف بحرية في إيران. ورغم أن الولايات المتحدة تدعي أنها دمرت معظم القدرات البحرية الإيرانية، إلا أنها تمتلك زوارق أصغر قادرة على زرع الألغام وصواريخ كروز مضادة للسفن يمكن إطلاقها من الشاطئ.

ولم تعترف إيران على الفور باغتيال تنکسيري.



المصدر: AP