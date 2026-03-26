فرنسا: سنواصل دعمنا للشعب الكوردي

أربيل (كوردستان24)- القنصل العام الفرنسي في إقليم كوردستان يدين الهجوم بالصواريخ الباليستية الإيرانية على قوات البيشمركة.

وجّه يان بريم، القنصل العام الفرنسي في إقليم كوردستان، اليوم الخميس، 26 آذار 2026، رسالة إلى مسرور بارزاني، رئيس حكومة الإقليم، أدان فيها بشدة الهجوم بالصواريخ الباليستية الإيرانية الذي استهدف الفرقتين الخامسة والسابعة من قوات البيشمركة في منطقة سوران.

وذكرت الرسالة أن الهجوم أسفر عن استشهاد 6 من منتسبي البيشمركة وإصابة 30 آخرين. وإلى جانب إعرابه عن تضامنه وتعازيه لعوائل الضحايا، تمنى القنصل الفرنسي الشفاء العاجل للجرحى.

وأكد يان بريم في رسالته قائلًا: "ثقوا بتضامن فرنسا حيال هذا العمل العدائي ضد إقليم كوردستان ومسؤوليه وسكانه".

كما أشار إلى أن فرنسا ستستمر في دعم وبذل الجهود الرامية لحماية السلام وضمان الأمن للشعب الكوردي.