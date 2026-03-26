الرئيس الفنلندي: المفاوضات بشأن أوكرانيا وصلت إلى "طريق مسدود"

أربيل (كوردستان24)- أعرب الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب الذي تربطه علاقات وثيقة بكل من نظيريه الأميركي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن خشيته من وصول محادثات السلام التي تقودها الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا إلى طريق مسدود.

وقال ستوب في مقابلة مع صحيفة "في جي" النروجية نشرت الخميس "قد يعود ذلك إلى الحرب في إيران التي تُحوّل الأنظار بشكل كبير عن الحرب في أوكرانيا. ولكن من المحتمل أيضا أن تكون المفاوضات قد وصلت إلى طريق مسدود، ولم تعد تُحرز أي تقدم".

وأضاف "أعتقد أن المفاوضين الأميركيين بذلوا قصارى جهدهم، وأن جوهر المسألة بات يتمحور حول قضية واحدة ترتبط بدونيتسك والأراضي المتنازع عليها. لكن المشكلة الكبرى تكمن في أن روسيا لا ترغب في السلام في نظري".

وقال رئيس الوزراء الإستوني كريستن ميشال من جهته في تصريحات للإعلام لدى وصوله إلى اجتماع في هلسنكي للمبادرة المعروفة باسم القوّة الاستكشافية المشتركة "لا بدّ من حرمان روسيا من مواردها المالية والضغط عليها... فحسن الآداب لا يجدي نفعا مع الروس وهم يرون فيه مؤشّرا إلى الضعف".

وتتمحور قمّة "القوّة الاستكشافية المشتركة" على سبل التصدّي لأسطول الظلّ الروسي المؤلّف من ناقلات نفط متداعية تسمح لموسكو بالالتفاف على العقوبات الغربية التي فرضت عليها منذ غزوها أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وهذا التحالف هو بقيادة بريطانيا ويضمّ 10 بلدان من أوروبا الشمالية.

وقد أفادت جهات دبلوماسية أخرى مؤخرا بوصول المحادثات بين موسكو وكييف التي تُجرى برعاية الولايات المتحدة، إلى طريق مسدود.

أرسلت أوكرانيا وفدا إلى الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي في محاولة لإحياء عملية التفاوض، لكن هذه المبادرة لم تُسفر عن نتائج فورية.

وقال زيلينسكي الثلاثاء بعد اجتماعه مع الفريق التفاوضي عقب عودته من الولايات المتحدة "للأسف، لا يزال التقدم غائبا". وأضاف "روسيا لا ترغب في الالتزام بمسار السلام".





المصدر: فرانس برس