أكثر من 60% من الأمريكيين يعارضون العمل العسكري ضد إيران

أربيل (كوردستان24)- كشف مركز "بيو" للأبحاث (Pew Research Center) عن نتائج استطلاع جديد للرأي، أظهر أن أغلبية الشعب الأمريكي تعارض شن أي هجمات أو عمليات عسكرية من قبل الولايات المتحدة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ووفقاً لبيانات الاستطلاع الذي نُشر اليوم الخميس، 26 آذار 2026، فإن 61% من الأمريكيين لا يؤيدون الإجراءات العسكرية التي تتخذها واشنطن ضد طهران. وتفصيلاً، عبّر 44% من المشاركين عن معارضتهم الشديدة للحرب، بينما أبدى 17% معارضة نسبية.

في المقابل، أظهرت النتائج أن 37% فقط من المشاركين يدعمون خيار العمليات العسكرية ضد إيران.

وأشار المركز في تقريره إلى أن 59% من المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن استخدام القوة العسكرية ضد إيران كان "قراراً خاطئاً". كما انتقد 45% من المواطنين سير العمليات الأمريكية في المنطقة، مؤكدين أنها "لا تسير بشكل جيد ولم تحقق الأهداف المرجوة منها".

يأتي هذا الاستطلاع في وقت تشهد فيه المنطقة توترات مستمرة ومصاعدات متبادلة بين واشنطن وطهران، إلا أن نتائج الدراسة تؤكد بوضوح عدم رغبة الشارع الأمريكي في الانجرار نحو الخيارات العسكرية.