أوميد خوشناو: هطول 575 ملم من الأمطار في مركز مدينة أربيل خلال هذا العام وحده

أربيل (كوردستان24)- أشار إلى أن فرق البلدية والدفاع المدني في حالة استنفار، لتقديم المساعدة للمواطنين عند وقوع أي طارئ، موضحاً أن مدينة أربيل شهدت هطول 50 ملم من الأمطار خلال الساعة الماضية.

صرح محافظ أربيل، أوميد خوشناو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، 26 آذار 2026، قائلاً: "اجتاحت موجة من الأمطار كامل إقليم كوردستان، وحتى الساعة الرابعة من عصر اليوم، سجل مركز مدينة أربيل وحده هطول 575 ملم من الأمطار، في حين بلغت النسبة في مثل هذا الوقت من العام الماضي 107 ملم فقط. وبفضل الإجراءات المتخذة، تراجعت مخاطر الفيضانات بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية".

كما أشار إلى أنه في السنوات السابقة، كان هطول 10 إلى 15 ملم من الأمطار في مركز المدينة خلال ساعة واحدة يؤدي إلى تشكل الفيضانات، بينما شهدت مدينة أربيل خلال الـ 24 ساعة الماضية هطول 50 ملم من الأمطار، ولم تحدث سوى عوائق مرورية بسيطة في أماكن محدودة، دون أن تؤدي إلى وقوع فيضانات أو إلحاق أضرار بالمواطنين.

وأضاف محافظ أربيل: "وفقاً لتوقعات الأنواء الجوية، ستهطل أمطار غزيرة اعتباراً من الساعة السادسة من مساء اليوم وحتى السادسة من صباح الغد، لذا نطلب من السائقين البقاء في منازلهم ما لم تكن هناك ضرورة قصوى للخروج".

وأوضح أوميد خوشناو أيضاً أن معظم الأحواض المائية (البوندات) التي أُنشئت في حدود أربيل قد امتلأت، كما خزنّت السدود كميات كبيرة من المياه. وأشار إلى أن هذه الأحواض والسدود، فضلاً عن كونها سبباً في منع الفيضانات، فقد ساهمت في جمع كميات كبيرة من المياه ومنع هدرها. كما أعرب عن شكره لكافة المؤسسات الحكومية ورئيس الوزراء مسرور بارزاني، الذي وافق على كافة المشاريع المقترحة لأربيل في الفترة الماضية، ولا سيما الأحواض والسدود، وتأهيل مئات الكيلومترات من القنوات المائية الطبيعية، وتوسيع وتجديد "كورنيش أربيل"، بالإضافة إلى العشرات من مشاريع قنوات التصريف الأنبوبية والصندوقية، مؤكداً أن كل هذه العوامل كانت سبباً في تقليل مخاطر الفيضانات في أربيل.