ترامب: سماح إيران بمرور ناقلات باكستانية "هدية" وبادرة حسن نية

أربيل (كوردستان24)- ترامب يزعم أن سماح إيران لناقلات نفط ترفع العلم الباكستاني بالمرور عبر مضيق هرمز يمثل "بادرة حسن نية" للمفاوضات.

وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأسلوب غامض، بأن إيران "قدّمت لنا هدية"، ثم كشف عن طبيعة هذه الهدية خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الخميس.

وأوضح ترامب أن المسؤولين الإيرانيين، الذين تجري معهم الولايات المتحدة محادثات غير رسمية، سمحوا لثماني ناقلات نفط بالمرور عبر مضيق هرمز، في إشارة اعتبرها واضحة على حسن النية تجاه العملية التفاوضية.

وقال ترامب: "أعتقد أننا نتعامل مع الأشخاص المناسبين"، مشيراً إلى أن تلك الناقلات كانت ترفع العلم الباكستاني.



المصدر: AP