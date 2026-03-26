طيران حربي يستهدف لواءً للحشد الشعبي في كركوك للمرة السابعة

أربيل (كوردستان24)- أفاد مراسل "كوردستان 24" في محافظة كركوك، بتعرض مقر تابع لهيئة الحشد الشعبي لقصف جوي نفذته طائرات حربية عبر غارتين متتاليتين، فيما لم ترد حتى الآن حصيلة رسمية دقيقة بشأن الخسائر البشرية.

وأوضح مراسلنا، هيمن دلو، اليوم الخميس 26 آذار/مارس 2026، أن القصف استهدف الفوج الثاني التابع للواء 61 (منظمة بدر) في قضاء دبس. يذكر أن هذا اللواء يندرج ضمن "حشد العشائر" وتأسس بعد عام 2018. وبحسب المعلومات الميدانية، فقد شوهدت الطائرات وهي تحلق في سماء المنطقة قبل تنفيذ الضربتين الجويتين.

وأشار شهود عيان من سكان المناطق المحيطة بالموقع المستهدف إلى أن الانفجارات أدت إلى دمار واسع في المقر والمباني المجاورة له، مما تسبب بأضرار مادية جسيمة في منازل المواطنين.

وفيما يخص الضحايا، أكدت مصادر محلية وجود جرحى جراء القصف، بينما صرح مصدر في شرطة قضاء "دبس" لـ كوردستان 24 بأن "المفارز الأمنية هرعت إلى موقع الحادث، إلا أنه لا تتوفر حتى اللحظة إحصائية نهائية حول حجم الخسائر البشرية".

يُذكر أن هذه هي المرة السابعة التي يتم فيها استهداف مقار ومواقع تابعة للحشد الشعبي في قضاء دبس، وذلك منذ اندلاع موجة التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران وفصائلها من جهة أخرى في المنطقة.