قبيل انتهاء المهلة.. ترامب يفتح باب المرونة بشأن إعادة فتح مضيق هرمز

أربيل (كوردستان24)- قال الرئيس دونالد ترامب إنه غير متأكد مما إذا كان سيُلزم إيران بالموعد النهائي الذي حدده يوم الجمعة لإعادة فتح مضيق هرمز.

وقال ترامب: "لا أعرف بعد. لا أعرف. سيخبرني السيد ويتكوف وجي دي وجاريد ما إذا كانوا يعتقدون أن الأمور تسير على ما يرام أم لا، وإذا لم تكن كذلك، فربما لا". وأشار ترامب إلى نائب الرئيس جي دي فانس، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، الذين كلفهم بالتفاوض.

كان الموعد النهائي قد انتهى يوم الاثنين الماضي، لكن ترامب عرض تمديده حتى يوم الجمعة وسط مباحثات دبلوماسية. عشية الموعد النهائي الثاني، أشار ترامب إلى أن الوقت لا يزال كافياً.

وقال: "لدينا متسع من الوقت، أتعرفون؟ إنه يوم واحد في "توقيت ترامب". يوم واحد - أتعرفون ما هو؟ إنه دهر".



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة