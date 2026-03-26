مرور أربيل تُحذر من فيضانات في عدة شوارع وتدعو المواطنين لعدم الخروج إلا للضرورة

أربيل (كوردستان24)-أصدرت مديرية مرور أربيل، اليوم، تنبيهاً عاجلاً للسائقين والمواطنين جراء موجة الأمطار الغزيرة التي تجتاح المدينة، مؤكدة أن ارتفاع منسوب مياه الأمطار أدى إلى شلل في حركة المرور بعدد من الشوارع الحيوية.

وذكرت المديرية في بيان لها، أن استمرار هطول الأمطار بكثافة قد يتسبب خلال الساعات القادمة بارتفاع إضافي في مناسيب المياه وتوقف الحركة في شوارع أخرى. ودعت المديرية السائقين إلى تجنب الخروج من المنازل والبقاء في أماكن آمنة، وعدم قيادة المركبات إلا في حالات الضرورة القصوى لحين انحسار موجة الأمطار.

وأوضحت المديرية أن الشوارع التي تشهد حالياً ارتفاعاً في منسوب المياه وتوقفاً لحركة السير هي:

1-شارع 100 متري (قرب فاميلي مول).

2-شارع شورش (منطقة المجسر).

3-شارع 40 متري (جهة سوق اللنگة).

4-طريق دارەتوو - بنصلاوة (مجمع آوێنەی شار).

5-جسر بنصلاوة (شارع لاوان).

6-شارع 60 متري (بالقرب من ملعب الشهيد فرانسو حريري).

واختتمت المديرية بيانها بالتمنيات بالسلامة لجميع المواطنين، مؤكدة أن فرقها تتابع الأوضاع الميدانية عن كثب.