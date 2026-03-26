روبیو: تقدم في المفاوضات مع إيران وعلى دول العالم المساعدة في فتح مضيق هرمز

منذ 58 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قبيل مغادرته إلى فرنسا لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع: "هناك دول وسيطة تنقل الرسائل، وقد تم إحراز تقدم ملموس".

وأضاف أن المفاوضات "عملية مستمرة ومتغيرة".

وأكد المبعوث الخاص ستيف ويتكوف في وقت سابق من اليوم، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تتفاوض مع إيران عبر القنوات الدبلوماسية مع باكستان.

وعندما سُئل عما إذا كان سيطلب من دول مجموعة السبع الأخرى المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز، قال روبيو: " إنها ليست مساعدة لنا. كما ذكرتُ، يمرّ جزء ضئيل جدًا من طاقة الولايات المتحدة عبر مضيق هرمز. العالم هو من لديه مصلحة كبيرة في ذلك. لذا عليهم أن يتدخلوا ويتعاملوا مع الأمر".

وأشار روبيو إلى أن "الدول الأخرى تحصل على كميات أكبر بكثير من وقودها من هناك مقارنة بنا".

وعندما سُئل عما إذا كان قلقًا بشأن ردود الفعل التي قد يتلقاها في ظل الحرب، قال روبيو: "لست قلقًا حيال ذلك".

وأضاف: "أنا لست هناك لإرضائهم. أنا على وفاق معهم جميعاً على المستوى الشخصي، ونعمل مع تلك الحكومات بعناية فائقة، لكن الأشخاص الذين أهتم بإرضائهم هم شعب الولايات المتحدة".



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة